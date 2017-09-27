На Житомирщині ветерани війни на Донбасі перекрили трасу «Київ-Чоп»

Близько півсотні колишніх учасників бойових дій на Донбасі з плакатами та прапорами вийшли на пікет Житомирської облдержадміністрації. Люди приїхали з різних районів Житомирщини.

У руках вони тримали плакати з написами: «Вимагаємо скасувати постанову 413», «Вимагаємо повного перезавантаження влади», «Висловлюємо недовіру КМУ, Верховній Раді, президенту».

За словами мітингувальників, усі вони брали участь в антитерористичній операції на Донбасі, а нині вимагають скасування постанови Кабінету міністрів України, яка, на їхню думку, блокує виділення землі і суперечить Конституції України, Земельному кодексу і закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Мова йде про постанову Кабінету Міністрів України від 7 червня № 413 щодо удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності і розпорядження ними.

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич намагався заспокоїти пікетувальників. Він пояснив, що обласна рада вже звернулася до Кабінету міністрів України щодо скасування цієї постанови.

«З1 липня ми направили заяву в Кабмін. На жаль, я не впливаю на секретаріат Кабміну, який дає або не дає відповідь. Цією постановою незадоволені не тільки учасники бойових дій, але й звичайні громадяни Житомирської області та держави в цілому», – говорить посадовець.

Після розмови з головою Житомирської ОДА, колишні військовослужбовці поїхали перекривати трасу Київ-Чоп неподалік села Гадзинка Житомирського району. Дорогою до пікетувальників долучилося ще близько півсотні людей.

Вони безперервно ходили пішохідним переходом, блокуючи рух транспорту, пропускали лише «швидкі» і автомобілі, в яких їхали діти. Акція тривала близько години.

За словами учасників акції, це вже не перший пікет і перекриття дороги. У липні вони вже перекривали дорогу в Київ і зупинятися не збираються.