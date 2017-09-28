На арсеналі в Калинівці зберігалося 68 тонн придатних боєприпасів – Полторак

На арсеналі в Калинівці Вінницької області зберігалося 83 тисячі тонн боєприпасів, з яких лише 68 тонн були придатні до використання, решту складали компоненти до боєприпасів та брухт. Про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак на засіданні військового кабінету 27 вересня.

«Наразі розповсюдження пожежі призупинено, локалізовано. Є задимлення території. Але відкритого вогню немає. В останні години немає і вибухів на території сховища», – заявив міністр пізно ввечері 27 вересня.

За даними ДСНС, станом на 7:00 28 вересня на території військових складів міністерства оборони поблизу Калинівки у Вінницькій області спостерігається поодинока детонація боєприпасів.

Ввечері 26 вересня на майданчику зберігання боєприпасів однієї з військових частин дислокованої у Вінницькій області сталися неконтрольовані вибухи снарядів. Військова прокуратура Центрального регіону України розслідує справу за статтею про «диверсію».

За даними рятувальників, із Калинівки й прилеглих сіл евакуйовані понад 30 тисяч людей, травмовані дві людини, яких шпиталізували до медичних закладів.