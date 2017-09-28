Ситуація на арсеналі в Калинівці стабілізована – Генштаб

Станом на 10:00 ситуація на арсеналі озброєння Збройних сил України в Калинівці стабілізована, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Військові сапери провели обстеження адміністративно-господарської території та житлового містечка військової частини. Виявлено та вилучено 12 вибухонебезпечних предметів. З 19:00 вчорашнього дня мешканці військового містечка почали повертатися до своїх домівок», – ідеться в повідомленні.

«Фахівцями груп цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України проводиться повторний об’їзд найближчих до арсеналу населених пунктів з метою доведення заходів мінної безпеки», – додають військові.

За даними ДСНС, станом на 7:00 28 вересня на території військових складів міністерства оборони поблизу Калинівки у Вінницькій області спостерігається поодинока детонація боєприпасів.

На арсеналі в Калинівці Вінницької області зберігалося 83 тисячі тонн боєприпасів, з яких лише 68 тисяч тонн були придатні до використання, решту складали компоненти до боєприпасів та брухт. Про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак на засіданні військового кабінету 27 вересня.

Ввечері 26 вересня на майданчику зберігання боєприпасів однієї з військових частин дислокованої у Вінницькій області сталися неконтрольовані вибухи снарядів. Військова прокуратура Центрального регіону України розслідує справу за статтею про «диверсію».

За даними рятувальників, із Калинівки й прилеглих сіл евакуйовані понад 30 тисяч людей, травмовані дві людини, яких шпиталізували до медичних закладів.