У Марини Порошенко передумали: ролик-вітання президента безплатним не був

Дружина президента України Петра Порошенка Марина заплатила 4 тисячі 500 гривень за виробництво ролика-привітання на базі студії державного каналу іномовлення UA/TV. Про це йдеться у відповіді прес-секретаря Марини Порошенко Інни Битюк на запит програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»). При цьому кількома днями раніше прес-секретар дружини президента повідомляла, що «за цю роботу ніхто ніяких грошей не платив».

Журналісти звернули увагу на те, що ролик з відеопривітанням президента від дружини був записаний у студії ДП «Мультимедійна платформа України», якою користується канал UA/TV Міністерства інформаційної політики, та поцікавилися, чому для запису була обрана державна студія.

«Студія (...) була обрана, виходячи з дизайну і технічних можливостей, зокрема, наявності великого екрану для трансляції відеоматеріалів», – йдеться у відповіді.

Крім того, прес-секретар Марини Порошенко відповіла, що перша леді заплатила за користування державною студією.

«Користування студією підтверджено Двостороннім договором між Мариною Порошенко та керівництвом ДП «Мультимедійна платформа України». Вартість послуг склала 4500 гривень», – зазначено у відповіді від 27 вересня.

На підтведження слів «Схемам» надали копію квитанції, в якій платником зазначена сама Марина Порошенко.

При цьому вдень 26 вересня (до запиту програми «Схеми»), прес-секретар Марини Порошенко у коментарі виданню «Главком» заявила: «Я знаю точно, що за цю роботу ніхто ніяких грошей не платив. Зараз ХІХ століття, зняти відео не є проблема. Це відео знімала не студія, а скажімо так, друзі».

26 вересня президенту України Петрові Порошенку виповнилося 52 роки. Дружина президента, з’явившись у ролі ведучої ранкових новин, привітала його разом із дітьми у телеформаті.