ДПСУ: український літак не порушував повітряний простір Білорусі, про політ попереджали

Держприкордонслужба відкидає звинувачення Білорусі у порушенні повітряного простору патрульним літаком відомства.

Як повідомляє речник ДПСУ Олег Слободян, білоруську сторону попереджали про ці польоти.

«Літак обладнаний системою вторинної локації, що дозволяє органам управління повітряним рухом відстежувати політ літака. Органи управління повітряним рухом «Украерорух» спостерігали політ літака. За їхньою інформацією, порушень кордону не зафіксовано», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Слободян додає, що в межах компетенції Держприкордонслужба ще раз перевірить усю технічну документацію, що стосується польоту для об'єктивного встановлення істини.

За даними речника, літак DA-42 Державної прикордонної служби України 25 вересня виконував плановий політ з метою повітряного моніторингу державного кордону на ділянках Чернігівського і Житомирського прикордонних загонів.

Міністерство закордонних справ Білорусі сьогодні вручило послу України ноту у зв’язку з порушенням повітряного простору Білорусі українським літаком DA-42.