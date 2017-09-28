Семерак: у районі вибухів боєприпасів на Вінниччини екологічна ситуація – в нормі

Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак заявляє, що у районі вибухів боєприпасів на Вінниччини екологічна ситуація в межах норми. Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, від міністерства працює спеціально створений штаб, який моніторить радіаційний фон, забруднення води, повітря і ґрунтів.

«Той моніторинг, який ми здійснюємо вже два дні, показує, що всі показники знаходяться в межах допустимих норм», – сказав Семерак.

Він додав, що фахівці чекають на завершення гасіння та розмінування території, щоб взяти проби ґрунту і води безпосередньо в місцях вибухів. Нині здійснюється моніторинг на території Вінниччини та за її межами.

«Проблема, насправді, не тільки в Калинівці може бути… Оскільки забруднення повітря і води мігрує і може рухатися по річці Південний Буг далі на південь. Тому ми здійснюємо моніторинг ширшої території – на території Вінницької області й далі», – сказав міністр.

Напередодні місцеві чиновники також повідомляли, що у Вінницькій області хімічна, екологічна і радіаційна обстановка перебуває в межах норми.

В уряді України заявляють про завершення очистки від вибухонебезпечних предметів населених пунктів поблизу складу боєприпасів у Калинівці на Вінниччині, з яких проводилася евакуація місцевих мешканців.

На складах боєприпасів у Калинівці ввечері 26 вересня почалися вибухи. Військова прокуратура Центрального регіону України розслідує справу про вибухи за статтею «диверсія». За даними рятувальників, із Калинівки й прилеглих сіл евакуювали понад 30 тисяч людей, травмовані дві людини, яких шпиталізували до медичних закладів.

За даними міністра оборони Степана Полторака, на арсеналі в Калинівці Вінницької області зберігалося 83 тисячі тонн боєприпасів, з яких 68 тисяч тонн були придатні до використання, решту складали компоненти до боєприпасів і брухт.