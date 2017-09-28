Футбол, Ліга Європи: «Динамо» (Київ) переміг сербський «Партизан» 3-2

У другому турі групового етапу футбольного турніру «Ліга Європи» клуб «Динамо» з Києва переміг сербський «Партизан» із Белграда з рахунком 3-2.

У матчі, що відбувся на виїзді, в Белграді, перший тайм кияни програвали з відставанням у два м’ячі, але у другому забили три.

На 34-й хвилині гол у ворота киян забив сербський нападник Оґнєн Ожеґович, на 42-й іще один додав інший нападник «Партизана» Леандре Тавамба.

У другому таймі пенальті сербам забив на 54-й хвилині нападник киян Жуніор Мораес, на 68-й рахунок зрівняв півзахисник Віталій Буяльський. Переможний гол, свій другий за цю гру, додав Мораес на 84-й хвилині.

Таким чином, наразі після двох зіграних матчів «Динамо» у своїй групі B перебуває на першому місці з шістьма очками. Наступний матч киян – домашній проти швейцарського клубу «Янґ бойз» із Берна – відбудеться в Києві 19 жовтня.

Раніше 28 вересня ще один український клуб, що бере участь у груповому етапі Ліги Європи, луганська «Зоря», переміг іспанський «Атлетик» із Більбао з рахунком 1-0 і наразі після двох зіграних матчів у своїй групі J перебуває на другому місці з трьома очками.