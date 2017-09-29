Сенат США одностайно затвердив Джона Гантсмана послом у Росії

Сенат США одностайним голосуванням 28 вересня затвердив колишнього посла США в Китаї Джона Гантсмана новим послом у Росії.

Гантсман раніше був губернатором штату Юта і має великий дипломатичний досвід – крім Китаю, він також працював послом у Сінгапурі.

Сенат затвердив його кандидатуру одноголосно голосу без будь-яких дебатів. Затвердження відбулося в час, коли кілька комісій Конгресу розслідують твердження, що Росія намагалася вплинути на торішні президентські вибори в США.

57-річний Гантсман заявив цього місяця, що «немає жодних сумнівів, що російський уряд втрутився у вибори США торік, і Москва продовжує втручатися в демократичні процеси наших друзів і союзників». Дипломат сказав законодавцям, що він не вагатиметься нагадувати російським чиновникам про їхню відповідальність за дії. Він також заявив, що в разі призначення просуватиме в Росії американські інтереси, серед яких є і відновлення цілісності України. Але, додав він, у Вашингтона немає іншого вибору, як взаємодіяти з Росією, намагаючись вирішити глобальні кризи в Сирії, Північній Кореї та інших регіонах.