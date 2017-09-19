Висуванець США на посла в Росії пообіцяв домагатися відновлення цілісності України

Висуванець Білого дому на посаду нового посла США в Москві заявив, що в разі призначення буде просувати в Росії американські інтереси, серед яких є і відновлення цілісності України.

Як сказав Джон Гантсман на слуханні щодо затвердження його кандидатури в комітеті з закордонних відносин Сенату, він буде задля досягнення цілей США взаємодіяти з російськими урядовцями від найвищих щаблів влади до місцевого рівня.

Серед таких цілей, сказав він, – «вирішення кризи в Україні таким чином, що буде поважати суверенітет України і відновить її територіальну цілісність».

При цьому, як звернув увагу Джон Гантсман, «Москва продовжує втручатися в демократичні процеси наших друзів і союзників».

Серед інших цілей він назвав подолання екстремістського угруповання «Ісламська держава», протистояння тероризмові, дотримання угод про контроль над озброєннями і непоширення зброї масового знищення чи пошук політичного вирішення конфлікту в Сирії.

Як очікують, комітет і потім Сенат затвердять Гантсмана, колишнього губернатора штату Юта, який також бував послом США в кількох країнах, серед того в Китаї, на посаді посла США в Росії.

Експерти намагаються з його слів на слуханні з’ясувати, як він вестиме американсько-російські відносини, що нині перебувають на найгіршому рівні з часів Холодної війни, вперше погіршившись саме через агресію Росії проти України 2014 року.