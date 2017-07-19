Хто він, Джон Гантсман, новий посол США в Москві?

Президент США Дональд Трамп призначив колишнього губернатора штату Юта Джона Гантсмана новим послом США в Росії, якому доведеться використати весь свій дипломатичний досвід, коли він представлятиме американські інтереси у Москві. Та це призначення ще має бути схвалене Сенатом, що в цьому випадку є серйозним викликом через офіційне розслідування можливого втручання Кремля у президентські вибори США у 2016 році, на яких переміг Трамп. Сама ж Росія заперечує будь-які звинувачення.

Джон Гантсман – досвідчений дипломат, який служив в адміністраціях п’яти президентів США та був кандидатом у президентській номінації республіканців у 2012 році – все ж таки має обмежений досвід, коли мова йде про Росію.

Раніше, при президентові США Бараку Обамі, дипломат допомагав підтримувати непрості відносини Вашингтону з Пекіном. 57-річний мільярдер також служив послом США в Сінгапурі під час президентства Джорджа Буша-молодшого.

Вже протягом декількох місяців пророкували призначення Гантсмана на цю посаду, незважаючи на те, що раніше він досить критично висловлювався щодо Трампа.

Він навіть радив Трампу зняти свою кандидатуру з виборів після того, як з’явилося відео, де він чіпав жінок за недоречні місця.

Джеймс Коллінз, колишній посол США у Москві за часів президентства Білла Клінтона, у березні прокоментував потенційне призначення Гантсмана наступним чином: «Пан Гантман буде розглядатися як солідний вибір на цю посаду, це призначення є політично доцільним. Я думаю, що це стане сигналом про те, що Трамп обирає когось з політичним досвідом».

Попереду – сенатське голосування

Якщо Сенат підтвердить призначення Гантсмана, то дипломат відправиться в Москву на тлі проблемних відносин між двома наддержавами. Сам Трамп прагне поліпшити відносини з Росією, які значно погіршилися через конфлікти в Україні та Сирії.

Він вже два рази зустрічався із президентом Росії Володимиром Путіним на саміті «Групи двадцяти» у Гамбурзі, на якому керівники держав потискали руки та обмінювались компліментами перед камерами, щоб створити дружню атмосферу.

Але, незважаючи на усмішки, тиск проти цього потенційного зближення продовжує зростати, оскільки контакти між партнерами Трампа та російськими чиновниками напередодні виборів США призвели до політичного фурору у Вашингтоні, що може ускладнити прибуття Гантсмана до Москви.

Нелегка робота послів США у Москві

Останні посли США в Росії мали певні труднощі під час дипломатичної місії в Росії. Наприклад, Джон Теффт був звинувачений у спробах втручання у внутрішні справи Росії.

Майкл Макфол, який був послом ще перед Теффтом, із самого початку роботи у Росії постійно стикався із ворожим ставленням: у 2012 році вже на другий день роботи на посаді посла, телеведуча російського «НТВ» (яка належить державній газовій компанії «Газпром») звинуватила його в тому, що він хоче «розпочати революцію в Росії».

Кремль обережно відреагував на повідомлення про потенційне призначення Гантсмана на посаду посла США в Росії.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія «вітатиме будь-якого голову посольства США в Росії, якщо він буде твердим прихильником ідеї розвитку діалогу між двома країнами».

Багатодітний батько

Гантсман одружений та має семеро дітей, включно з двома усиновленими. Він походить із заможної родини, яка побудувала свої статки на хімічному виробництві. Компанія має холдинги у Росії – переважно це фабрики, які виробляють поліуретан, який широко використовується у матрацах, взутті, будівничих матеріалах тощо.

Деякі критики сумніваються у тому, що Гантсман може вести незалежні переговори з Москвою, через інтереси його сімейної компанії в Росії.

Дипломат також є членом ради директорів в американських компаніях Ford та Caterpillar, які також мають декілька заводів у Росії.

Відомо, що сам Гантсман відмовився від будь-яких зв’язків з родинними компаніями через етичні вимоги до федеральних чиновників.

Більше того, Гантсман є вірним Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, відомої неофіційно як мормони. Ця церква перебуває під постійним тиском російської влади. Гантсман вільно володіє китайською мовою.

«Потьомкінська політика»

Слід зазначити, що Гантсман також є головою американського аналітичного центру Atlantic Council, який останнім часом займає досить жорстку позицію щодо Росії, але саме напередодні свого призначення він мало висловлювався щодо Росії.

Необхідно також звернути увагу на те, що деякі погляди Гансмана про Росію походять з веб-сайту, який він створив у 2012 році, коли дипломат активно розглядав можливість взяти участь у президентських виборах США, кинувши виклик Обамі, який сподівався на переобрання.

Обама якраз націлювався на «перезавантаження» відносин між США та Росією, які суттєво погіршилися після війни Москви з Грузією у 2008 році.

На сайті Гантсмана зазначалося: «Це потьомкінська політика. Ми повинні співпрацювати з Росією для розвитку більш дружніх відносин, але ми не повинні будувати такі відносини, які будуть як потьомкінське село, де ми робимо вигляд, що Кремль є більшим партнером, ніж це є насправді, що він є більшою демократією, ніж це є насправді, що він більше поважає права людини, ніж це є насправді, і менше загрожує своїм сусідам, ніж це є насправді».

Цієї заяви вже немає на веб-сайті, та її все ще можна знайти через інтернет-архіви.

(Над матеріалом працювали Mike Eckel та Тетяна Савчук)