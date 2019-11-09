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09 листопада 2019, Київ 08:56
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У Мексиці поховали членів однієї з розстріляних родин мормонів зі США – відео

У Мексиці поховали членів однієї з розстріляних родин мормонів зі США – відео
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У Мексиці відбулося поховання членів однієї з родин американських мормонів, які загинули в результаті нападу невідомих осіб, імовірно представників наркокартелів. Родичі та представники релігійної громади зажадали правосуддя для винних у смерті дев’яти осіб (трьох жінок і шести дітей). Влада Мексики веде розслідування та обіцяє встановити винних і притягнути їх до відповідальності. Президент США Дональл Трамп висловив готовність надати допомогу сусідам у ліквідації злочинних угруповань, але його мексиканський колега відхилив пропозицію. (Відео Reuters).

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