На півночі Мексики вбито 9 американців з громади мормонів

Шестеро дітей і три жінки з мормонської сім’ї були вбиті на півночі Мексики. Про це заявили міністр безпеки Мексики Альфонсо Дурасо і родичі жертв, Алекс і Хуліан Лебарон, повідомляє «Голос Америки».

За словами родичів, напад стався, коли сім’я їхала на трьох машинах по дорозі на кордоні штатів Сонора і Чіуауа.

Дурасо підтвердив, що загиблі їхали автоколоною, і висловив припущення, що їх могли б сприйняти як одне зі злочинних угруповань, що борються за контроль над регіоном. За його словами, поліція і військові також розшукують зниклу безвісти дитину.

Президент США Дональд Трамп закликав президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора активізувати боротьбу з озброєними наркокартелями.

«Якщо Мексика потребує допомоги або попросить допомоги з зачисткою країни від цих ... чудовиськ, Сполучені Штати готові і здатні втрутитися і зробити справу швидко і ефективно», – написав Трамп у Twitter.

«Прекрасний новий президент Мексики приділяє багато уваги цій проблемі, проте картелі стали настільки великими і впливовими, що іноді для перемоги над армією потрібна армія», – додав він.

«Прийшов час, щоб Мексика, за підтримки Сполучених Штатів, оголосила війну наркокартелям і стерла їх з лиця землі, – заявив президент. – Ми лише чекаємо дзвінка від вашого прекрасного нового президента».

Влада штатів Чіуауа і Сонора опублікували спільну заяву, повідомивши про початок розслідування.

Посол США в Мексиці Крістофер Ландау заявив, що уважно стежить за розвитком ситуації.

У 2010 році були вбиті двоє членів мормонської громади штату Чіуауа, у тому числі член сім’ї Лебарон. Судячи з усього, напад було скоєно як акт помсти після затримання місцевого наркокартелю.

Мормони німецького походження виїхали з США і заснували поселення на півночі Мексики. Група відкололася від основної мормонської церкви, коли та відмовилася від полігамних шлюбів.