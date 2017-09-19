США: призначенець на посаду посла в Москві не висловив сумнівів у втручанні Росії у вибори

Призначенець Білого дому на посаду нового посла США в Москві заявив, що немає ніяких сумнівів у втручанні Росії у президентські вибори у США минулого року.

При цьому Джон Гантсман на слуханні щодо затвердження його кандидатури в комітеті з закордонних відносин Сенату особливо наголосив на відсутності будь-яких сумнівів у цьому втручанні.

Як очікують, комітет і потім Сенат затвердять Гантсмана, колишнього губернатора штату Юта і колишнього посла США в Китаї, на посаді посла США в Росії.

Експерти намагаються з його слів на слуханні з’ясувати, як він вестиме американсько-російські відносини, що нині перебувають на найгіршому рівні з часів Холодної війни.

Однією з причин цього подальшого погіршення, що почалося ще з агресії Росії проти України 2014 року, стало втручання Москви у президентські вибори у США 2016 року. Таке втручання підтвердили у спільній заяві всі понад півтора десятка спецслужб США. Москва продовжує заперечувати його, також і Трамп висловлює сумніви в цьому втручанні, що пішло йому на користь.