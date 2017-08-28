Новий посол Росії у США зустрівся з послом Вашингтона в Москві

Новопризначений посол Росії у США Анатолій Антонов і посол США в Росії Джон Теффт, який завершує передування на цій посаді, зустрілися в Москві і обговорили «низку міжнародних проблем», повідомило Міністерство закордонних справ Росії.

Зустріч відбулася через тиждень по тому, як Москва оголосила про рішення президента Володимира Путіна призначити новим послом до США 62-річного Анатолія Антонова, на той час заступника міністра закордонних справ, а перед тим заступника міністра оборони Росії – на тій посаді він був у час окупації Росією Криму і початку вторгнення російських військ на окуповану частину Донбасу. Через цю його роль в агресії Росії проти України Антонов перебуває під санкціями Європейського союзу, Канади і України – але не під санкціями США.

Антонов попередніми роками активно виступав на захист агресивної зовнішньої політики Росії і також твердо захищав її позицію на переговорах із низки питань, серед яких контроль за озброєннями.

Він замінить у Вашингтоні Сергія Кисляка, який під час президентської кампанії у США 2016 року і періоду переходу влади активно зустрічався з членами команди нинішнього президента Дональда Трампа, що його в Москві вважали проросійським. Тепер ці зустрічі є предметом кількох розслідувань у США щодо втручання Росії у вибори, яке вважають фактом усі спецслужби США (Москва заперечує це) і щодо ймовірної змови між Росією і союзниками Трампа (це заперечують і Росія, і Трамп).

Джон Теффт має залишити Москву пізніше цього року. Дональд Трамп у липні номінував на нового посла Джона Гантсмана, який раніше був послом США в Китаї; його кандидатуру ще має схвалити Сенат.

Відносини між США і Росією різко погіршилися після початку російської агресії проти України і ще більше – після звинувачень щодо втручання Росії у вибори у США. Через це втручання попередній президент США Барак Обама наказав видворити 35 російських дипломатів, що працювали у США, і закрив Росії доступ до двох її дипломатичних дач. Росія, що спершу сподівалася на поліпшення відносин зі США за нового президента Дональда Трампа, не дочекавшись цього, відповіла аж наприкінці липня рішенням закрити доступ США до їхньої дипломатичної дачі і складу в Росії, а також скоротити чисельність диппредставництв США в Росії на 755 осіб (переважно втратять роботу громадяни Росії). США у відповідь припинили видачу у своїх диппредставництвах у Росії неімміграційних віз, пообіцявши відновити її з 1 вересня в обмеженому обсязі і тільки в Москві, наголосивши, що це вимушений захід після дій Росії.