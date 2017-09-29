Затриманий ФСБ в Криму за «шпигунство» військовий раніше служив у ЗСУ – речник Генштабу

Затриманий у Криму співробітниками ФСБ Росії Дмитро Долгополов раніше проходив службу у ЗСУ, він перейшов на службу до російської армії у 2014 році, після анексії Криму. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов.

«Ще один приклад сумних перспектив зрадників України. Діма Долгополов. Служив в лавах ЗС України (майор, заступник по роботі з особовим складом в артилерійському дивізіоні 406-ї окремої берегової артилерійської групи в Сімферополі), у 2014-му зрадив присязі та перейшов на службу до окупантів, бо там більше грошей платили», — написав він.

Федеральна служба безпеки Росії 29 вересня повідомила про затримання двох російських громадян за підозрою в шпигунстві на користь України.

«Федеральною службою безпеки Росії у Сімферополі затримані громадяни Російської Федерації Сухоносова Анна Станіславівна і Долгополов Дмитро Олександрович. Останній проходить військову службу на території Республіки Крим. Зазначені особи збирали і передавали спецслужбам України відомості про діяльність частин і з’єднань Чорноморського флоту, що становлять державну таємницю», – мовиться в повідомленні.

Як заявили в російській спецслужбі, у зв’язку з цим порушена кримінальна справа за ознаками злочину за статтею Кримінального кодексу Росії про «державну зраду».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».