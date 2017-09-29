Поліція: на Одещині родина 14 років утримувала трьох людей у рабстві

Поліція Одеської області повідомляє, що викрила сім’ю, яка 14 років утримувала в рабстві іншу родину з трьох людей.

«До правоохоронців Балтського відділу поліції звернувся із заявою місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що, починаючи з 2003 року, родина представників однієї з національних меншин, які проживають на території Одещини, із застосуванням насилля змушували його, а також його сестру і 64-річну матір працювати у своєму домогосподарстві», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, люди поскаржилися, що «господарі» регулярно били їх, а також вилучили громадянські паспорти і банківську картку.

«Під час проведення обшуків за місцем мешкання зловмисників були вилучені речові докази, які свідчать про їхні незаконні дії з позбавлення волі людей. Найближчим часом правопорушникам буде повідомлено про підозру й обрано міру запобіжного заходу. Слідство триває», – повідомили в поліції.

Справу порушили за статтею «незаконне позбавлення волі або викрадення людини».

У вересні Міжнародна організація праці у новій доповіді повідомляла, що в 2016 році понад 40 мільйонів людей у світі стали жертвами сучасного рабства.