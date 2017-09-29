Понад мільйон гривень отримав держсекретар Мінагрополітики за продаж нерухомості – #Точно

Державний секретар Міністерства аграрної політики та продовольства України Владислав Андронов отримав 1 060 100 гривень за свою нерухомість від закритого недиверсифікованого венчурного корпоративного фонду «Істейт». Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Владислав Андронов переміг на відкритому конкурсі під час заміщення посади державного секретаря у Мінагрополітики. Його призначили розпорядженням Кабінету міністрів України 26 квітня 2017 року. З офіційної біографії стало відомо, що у 1999-2003 роках Андронов очолював Міжрегіональну раду солідарних профспілок України, а протягом останніх десяти років обіймав посаду заступника генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю «КУА «Інвестиційні ресурси».

Публічні акціонерні товариства у формі закритого недиверсифікованого венчурного корпоративного фонду створюються з метою спільного інвестування. Проте досить часто через такі організаційно-правові форми намагаються приховати реальних акціонерів товариств. Як наслідок, з’ясувати, хто саме придбав у Андронова нерухомість, наразі неможливо.