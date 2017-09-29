Поліція: від жителів Калинівки отримали близько 50 повідомлень про виявлені боєприпаси

Поліція Вінниччини отримала близько півсотні повідомлень про виявлення боєприпасів жителями Калинівки, де 26 вересня сталася детонація боєприпасів на військовому складі.

Як повідомляє МВС на сторінці в Facebook, також із заявами про крадіжки з будинків звернулися шестеро місцевих жителів.

«Наразі до поліції з заявами про крадіжки в їхніх домоволодіннях звернулися шестеро жителів м. Калинівка. Всі правопорушення сталися в зоні безпосередньої близькості до епіцентру подій», – йдеться в повідомленні.

За фактами крадіжок відкрито кримінальні провадження, тривають слідчі дії.

У ДСНС сьогодні вранці повідомляли, що на території військового складу біля Калинівки спостерігається поодинока детонація боєприпасів. Люди, які були евакуйовані через вибухи, повертаються до місць проживання.

Вибухи на складах боєприпасів біля Калинівки почалися ввечері 26 вересня. Через це, як повідомляли рятувальники, із Калинівки і прилеглих сіл евакуювали понад 30 тисяч людей, були травмовані дві людини, яких шпиталізували до медичних закладів.

За даними міністра оборони України Степана Полторака, на арсеналі біля Калинівки Вінницької області зберігалося 83 тисячі тонн боєприпасів, з яких 68 тисяч тонн були придатні до використання, решту складали компоненти до боєприпасів і брухт.

Військова прокуратура Центрального регіону України розслідує справу про вибухи за статтею «диверсія».