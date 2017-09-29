ГПУ: посадовцям Нацполіції оголосили підозру в справі про розстріли на Майдані

Трьом колишнім високопосадовцям Міністерства внутрішніх справ України оголосили підозру у справі про розстріли протестувальників на Майдані в Києві взимку 2014 року, повідомляє Генеральна прокуратура. За повідомленням, двоє з них на даний час займають керівні посади в Національній поліції України.

«Повідомлення про підозру здійснено за фактом системної реалізації організованого колишнім президентом України Віктором Януковичем й іншими високопосадовцями країни перешкоджання мітингам, зборам і демонстраціям громадян, яке виразилось у тому числі в розробці проектів постанов Кабінету міністрів України, якими надано дозвіл на незаконне використання спецзасобів (гранат) виробництва Росії для подальшої їх видачі працівникам правоохоронних органів, для застосування проти учасників акцій протесту в Києві в лютому 2014 року, а також координації (сприяння) дій працівників правоохоронних органів під час силових акцій щодо мітингувальників 18-19 лютого 2014 року в Києві, із застосування насильства та зброї», – повідомили у прокуратурі.

Одного з них також підозрюють у «незаконному наданні неправомірної вигоди (передачі додаткових нелегальних коштів) працівникам правоохоронних органів з метою схилення їх до вчинення злочинів проти учасників акцій протестів у Києві в 2013-2014 роках».

У прокуратурі додали, що слідчі Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ спільно з працівниками НАБУ провели обшуки, де за місцем проживання одного з підозрюваних виявили і вилучили «значну кількість цінностей (медалі), ноутбуки, чорнові записи, бойові припаси й інше майно».

У прокуратурі заявили, що мають намір просити суд про арешт підозрюваних.

Імен підозрюваних у ГПУ не називають, але, згідно з повідомленням, йдеться про колишніх службових осіб Департаменту громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України.

На початку року Генеральна прокуратура повідомила, що триває розслідування понад двох з половиною сотень проваджень щодо злочинів, вчинених під час подій Майдану, а більш ніж 30 осіб вже визнані винними у судах. Між тим, як зазначив начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, за ґратами опинився тільки один фігурант цих справ.

У лютому 2016 року суд об’єднав кримінальні провадження щодо колишніх працівників спецпідрозділу «Беркут» Олександра Маринченка, Сергія Тамтури, Олега Янішевського, обвинувачуваних у розстрілі 48 активістів Євромайдану, з провадженням щодо Сергія Зінченка і Павла Аброськіна, яких обвинувачували в убивстві 39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській. У травні 2016 року Святошинський суд розпочав розгляд по суті справи проти п’яти колишніх беркутівців. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та заподіяння тілесних ушкоджень активістам Майдану. Колишні бійці спецпідрозділу «Беркут» не визнають власної вини за жодним із пунктів.

Усього, як повідомляв прокурор Генеральної прокуратури України Яніс Сімонов, вдалось ідентифікувати 25 правоохоронців, які стріляли на Інститутській. 20 із них зараз у розшуку.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану потерпіли 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.

За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.