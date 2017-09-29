Синоптики: у найближчі три доби в Україні утримається прохолодна погода

У найближчі три доби в Україні утримається прохолодна погода.

Як повідомляє Український гідрометцентр, вночі 30 вересня – 2 жовтня на більшій частині України на поверхні ґрунту і місцями у повітрі очікуємо заморозки 0-4 градуси тепла.

За даними синоптиків, завтра, 30 вересня, в Україні буде сухо та прохолодно, температура вночі 1-6 градусів тепла, вдень 10-15 градусів.

У гідрометцентрі зазначають, що завтра у Києві опадів не очікують, температура вночі 2-4° тепла, вдень 10-12 градусів тепла.