Данилюк: кошти на подолання наслідків вибухів на Вінниччині будуть з 1 жовтня

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявляє, що кошти, які виділені урядом на подолання наслідків вибухів на військових складах на Вінниччині, будуть доступні з 1 жовтня.

«Уряд виділив 100 мільйонів гривень на фінансування ліквідації наслідків надзвичайної ситуації: відновлення пошкоджених об’єктів, житлових будинків, шкіл, інфраструктури. Кошти будуть доступні вже з 1 жовтня», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, також планують виділити додаткове фінансування для Державної служби з надзвичайних ситуацій на очищення від вибухонебезпечних предметів території Калинівки та прилеглих сіл.

«Ситуація під контролем. Всім постраждалим надається необхідна допомога та здійснюються заходи з відновлення нормального життя в Калинівці та прилеглих селах», – додав він.

За останніми даними ДСНС, біля Калинівки неконтрольованих вибухів і пожеж на технічній території арсеналу не спостерігається. Люди, які були евакуйовані через вибухи, повертаються до місць проживання.

Вибухи на складах боєприпасів біля Калинівки почалися ввечері 26 вересня. Через це, як повідомляли рятувальники, із Калинівки і прилеглих сіл евакуювали понад 30 тисяч людей, були травмовані дві людини, яких шпиталізували до медичних закладів.

За даними міністра оборони України Степана Полторака, на арсеналі біля Калинівки Вінницької області зберігалося 83 тисячі тонн боєприпасів, з яких 68 тисяч тонн були придатні до використання, решту складали компоненти до боєприпасів і брухт.

Військова прокуратура Центрального регіону України розслідує справу про вибухи за статтею «диверсія».