Ґергард Шредер очолив раду директорів «Роснефти»

Колишній канцлер Німеччини Ґергард Шредер 29 вересня був обраний на посаду голови ради директорів російської компанії «Роснефть». Голосування відбулося в російському Санкт-Петербурзі в ході зборів акціонерів корпорації.

Чисельність ради директорів «Роснефти» збільшилася з 9 до 11 осіб. Крім Шредера, який обіймає посаду голови комітету акціонерів компанії Nord Stream AG, до його складу увійшов міністр енергетики Росії Олександр Новак.

Про те, що уряд Росії висунув Ґергарда Шредера до ради директорів «Роснефти», стало відомо в серпні. Канцлер Німеччини Анґела Меркель тоді виступила з критикою цього рішення. Вона, зокрема, нагадала, що «Роснефть» входить до санкційного списку Євросоюзу.

«Роснефть» потрапила під санкції Заходу, запроваджені через анексію Москвою українського Криму і підтримку бойовиків на Донбасі. Шредер публічно виступав проти запровадження цих санкцій.

Ґергард Шредер, соціал-демократ, який був канцлером Німеччини з 1998 по 2005 рік, у квітні 2014 року відсвяткував своє 70-річчя з президентом Росії Володимиром Путіним у Юсуповському палаці Санкт-Петербурга.