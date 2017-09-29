Порошенко доручив подати до суду на Росію через будівництво Керченського мосту – Цеголко

Президент України Петро Порошенко дав доручення подати до суду на Росію через будівництво Керченського мосту між анексованим Кримом і Росією.

«Президент доручив подати до суду на Росію через екологічну шкоду від будівництва Керченського мосту», – написав речник українського президента Святослав Цеголко у twitter.

Нині між окупованим Кримом і Росією триває будівництво Керченського мосту. Про необхідність побудувати перехід із Росії до Криму через Керченську протоку президент Росії Володимир Путін заявив відразу ж після анексії півострова – в березні 2014 року. Терміни побудови моста вже кілька разів переносили, також значно зросла його оголошена вартість. Наразі побудувати міст обіцяють до 2018 року, здати в експлуатацію – влітку 2019-го.

Українська сторона вийшла з укладеного владою президента Віктора Януковича 2013 року договору з Росією про будівництво мосту після анексії Криму Росією 2014 року.