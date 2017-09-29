США висловили зацікавленість аналізувати і вивчати досвід України у протистоянні гібридній агресії – Турчинов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що США зацікавленні в аналізі і вивченні безпосереднього досвіду протистояння гібридній агресії, який має Україна.

За повідомленням РНБО, спеціальний помічник президента США з питань кібербезпеки Джош Стайнман під час зустрічі з українським посадовцем у Києві також додав, що президент США Дональд Трамп вважає кібербезпеку надзвичайно важливою і цінує нинішній рівень співпраці між США і Україною.

Під час зустрічі сторони обговорили питання українсько-американської співпраці у сфері кібербезпеки. Турчинов наголосив, що Росія вже четвертий рік веде проти України гібридну війну, одним із елементів якої є кіберагресія.

«Україна витримала декілька потужних кібератак, які заподіяли достатньо великої шкоди. Збитки, яких завдано нашій державі, оцінюються в десятки мільйонів доларів, – сказав Турчинов. – Для забезпечення системної протидії кіберзагрозі РНБО України ухвалила Стратегію кібербезпеки. З метою координації структур, які відповідають за різні аспекти цієї проблематики, створено Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО».

Окрім того, за його словами, розгортається національна телекомунікаційна мережа та створюється захисний ІТ-контур, який має захистити державні інформаційні ресурси і об’єкти критичної інфраструктури.

«Також співрозмовники обговорили заходи, яких вжила Україна до захисту свого кіберпростору, зокрема, заборону деяких програмних продуктів, соціальних мереж та інформаційних ресурсів Росії», – мовиться в повідомленні РНБО.

Різнопланова агресія Росії проти України, що не обмежується військовим планом і йде також у сфері інформаційної, кібернетичної війни тощо, отримала назву гібридної. Після її початку навесні 2014 року інші країни стали вживати заходів для протистояння такому різновидові агресії і, зокрема, цікавляться вимушеним досвідом України в цьому.