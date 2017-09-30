На півночі Сирії під авіаударами загинули 28 цивільних

Принаймні 28 цивільних осіб, у тому числі четверо дітей, загинули під час повітряних ударів по контрольованому повстанцями місту Арманаз у провінції Ідліб на північному заході Сирії.

Авіаудари відбулися в ніч на 30 вересня. Місто Арманаз розташоване в декількох кілометрах від турецького кордону.

За останні кілька днів реактивна авіація сирійського уряду та його союзника, Росії, активізували напади на Ідліб. Однак, британський спостерігач сказав, що не зможе визначити, хто здійснив ці повітряні удари.

За даними Сирійського центру моніторингу прав людини (Syrian Observatory for Human Rights), під час попередніх ударів у районі Харим в провінції Ідліб загинули 12 людей.

За понад 6 років війни у Сирії, за даними ООН, загинули понад 450 тисяч людей. Мільйони жителів країни стали біженцями.

Росія почала воєнну кампанію у Сирії у 2015 році. Російська авіація підтримує армію режиму президента Сирії Башара аль-Асада і завдає ударів по збройній опозиції. США і низка західних країн звинувачують аль-Асада у воєнних злочинах і закликають Росію відмовитися від його підтримки.

Міжнародні організації звинувачували Росію в ударах по цивільних об'єктах, зокрема, лікарнях, а режим Башара Асада – у використанні хімічної зброї, що потягнуло за собою масштабні жертви серед цивільного населення.

Постійний представник Росії при місіях ООН в Женеві Олексій Бородавкін відкинув звинувачення на адресу його країни в бомбардуваннях лікарень в Сирії і сирійських урядових військ – у застосуванні хімічної зброї. Ці положення доповіді комісії ООН з розслідування воєнних злочинів у Сирії російський дипломат назвав «політично ангажованою фальшивкою».

Режим Башара Асада також відкинув звинувачення ООН в багаторазовому застосуванні хімічної зброї, зокрема, при авіаударі по місту Хан-Шейхун у провінції Ідліб у квітні, де від отруєння зарином загинуло понад 80 цивільних.