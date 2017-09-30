Спецслужби Киргизстану затримали опозиціонера за звинуваченнями в організації перевороту

Державний комітет національної безпеки Киргизстану заарештував опозиційного депутата парламенту Канатбека Ісаєва за звинувачення в плануванні заворушень до та після призначених на 15 жовтня президентських виборів у країні. Спецслужба оголосила 30 вересня, що Ісаєв був затриманий за змову зі злочинними групами з метою «насильницького захоплення влади».

За даними комітету, також були затримані «певні члени» організованих злочинних груп, хоча ніяких інших деталей у повідомленні не вказано. Спецслужба стверджує, що Ісаєв планував переворот на випадок, якщо кандидат від опозиції та колишній прем’єр-міністр Омурбек Бабанов програє вибори.

Комітет національної безпеки вважає, що Ісаєв відібрав, профінансував і підготував «молодь, включно з членами злочинних груп», щоб використовувати їх для незаконних дій, використовуючи як привід фальсифікацію результатів голосування.

Коментарів з боку опозиційних політиків Киргизстану наразі немає.