Поліція затримала в Запоріжжі 17 осіб через напад на «Фестиваль рівності» 

У Запоріжжі за фактом сутички між невідомими та учасниками «Фестивалю рівності» порушене кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство). до відділення поліції доставлено 17 осіб. Про це ввечері 30 вересня повідомили в управлінні поліції в Запорізькій області.

За даними правоохоронців, близько 60 учасників фестивалю зібралися в одному з приміщень для проведення семінару, туди ж прийшли близько 150 радикально налаштованих молодих людей у масках, які намагалися перешкоджати проведенню заходу.

До двох дівчат, які йшли на фестиваль, підійшли кілька людей з натовпу і стали їх бити. В цей час інші представники натовпу скористалися газовими балончиками, петардами і фаєрами. Внаслідок сутички дівчат з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні. Як ідеться в повідомленні, частина з затриманих поліцією є неповнолітніми.

«У відділення поліції були запрошені їхні батьки і складено адмінпротоколи за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей), – повідомили у поліції.

Радіо Свобода вже повідомляло про інцидент із нападом на учасниць «Фестивалю рівності» в Запоріжжі. Спершу йшлося про сімох затриманих.