У Запоріжжі побили учасницю «Фестивалю рівності», затримано 7 осіб

Група молодиків у Запоріжжі розбила обличчя учасниці «Фестивалю рівності», яка йшла на захід, що розпочався о 16:00. Наразі поліцією затримано 7 підозрюваних у нападі.

Перед початком заходу близько сотні молодиків у балаклавах пікетували територію «Лофт Млин», де відбувається фестиваль, заявляючи, що мають на меті не допустити проведення заходу, де «будуть пропагандуватися ідеї ЛГБТ».

Наразі на місці події чергує поліція з спецзасобами.

«Фестиваль рівності» в Запоріжжі відбувається вдруге. У рамках заходу заплановані лекції, виставки, поетичні читання та перегляд фільмів, присвячених проблемам жінок, людей із інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, національних меншин та представників ЛГБТ-спільноти.