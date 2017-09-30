У Запоріжжі 30 вересня відбувся «Фестиваль рівності» – з лекціями, виставками, поетичними читаннями та переглядами фільмів, присвячених проблемам жінок, людей із інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, національних меншин та представників ЛГБТ-спільноти. Перед початком заходу територію, де проходив фестиваль, оточила понад сотня молодиків у балаклавах та масках, які намагалися не пропустити учасників заходу. Також було скоєно напад на двох учасниць фестивалю, що прямували до місця проведення заходу. Після цього було затримано 7 підозрюваних у нападі. На місці події чергує поліція із спецзасобами.