Штаб: бойовики минулої доби стріляли 20 разів, троє військових постраждали

У прес-центрі штабу АТО у неділю повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі 20 разів упродовж минулої доби відкривали вогонь в бік позицій ЗСУ, в результаті чого троє українських військових постраждали.

«Українські військові 12 разів вогнем у відповідь примушували противника до дотримання мирних домовленостей. Унаслідок бойових дій один наш боєць був поранений, ще двоє отримали бойові травми», – йдеться в повідомленні прес-центру на сторінці у Facebook.

За даними українських військових, основна активність бойовиків зберігалась на донецькому напрямку – біля Авдіївки, шахти Бутівка, Невельського та Майорська. Під вогонь бойовиків напередодні також потрапили позиції ЗСУ поблизу Лебединського, Водяного та Широкина.

В угрупованні «ДНР» заявили, що Збройні сили України за добу випустили по контрольованій сепаратистами території сотні мін та снарядів. В угрупованні «ЛНР» звинуватили українських військових у 9 обстрілах територій, захоплених луганськими бойовиками.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.