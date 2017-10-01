«Ісламська держава» взяла відповідальність за напад у Марселі у Франції

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад у Марселі на півдні Франції, внаслідок якого раніше 1 жовтня загинули дві жінки.

Як заявило угруповання через пов’язане з ним інтернет-агентство «Амак», напад здійснив один із його членів.

За словами очевидців і джерел у поліції, чоловік із ножем, що зарізав двох жінок на центральному вокзалі Марселя, під час нападу вигукував «Аллах акбар!»

Військові, що патрулюють на вокзалі Сен-Шарль, застрелили нападника.

У прокуратурі Франції в Парижі ще до заяви екстремімтів повідомили, що відкрили контртерористичне розслідування.

Міністр внутрішніх справ Франції Жерар Колон, який вирушив до Марселя, припустив, що інцидент може бути терористичним актом, хоча додав тоді, що це ще не підтверджено.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що «глибоко розлючений… варварським» нападом.

У Франції ще з часу нападів у Парижі 2015 року, внаслідок яких загинули 130 людей, діє надзвичайний стан, по всій країні чергують додатково до звичайних сил правопорядку сім тисяч військових, які охороняють точки підвищеного ризику – такі, як транспортні вузли, туристичні об’єкти чи релігійні споруди.