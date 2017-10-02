Референдум у Каталонії: виклик для Європи, урок для України? – ранковий ефір Радіо Свобода

Як захистити ліси України від незаконного вирубування і вивезення? Чи виконає уряд обіцянку розпочати опалювальний сезон раніше? Що чекає Європу після референдуму в Каталонії?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Дмитро Баркар і гості студії: заступник директора Карпатського біосферного заповідника Федір Гамор, екс-голова Держлісгоспу України Юрій Марчук; заступник начальника департаменту НАК «Нафтогаз України» Олексій Хабатюк, екс-директор з фінансових та інвестиційних питань НАК «Нафтогаз» Ярослав Диковицький; українська журналістка Христина Грищук, український громадський діяч в Іспанії Андрій Якубув, юрист-міжнародник Геннадій Друзенко.