У США помер рок-музикант Том Петті

У США після серцевого нападу у віці 66 років помер рок-музикант Том Петті, повідомили родичі 3 жовтня. Його серце зупинилося в університетській клініці в Лос-Анджелесі ввечері 2 жовтня.

Том Петті, якого в молоді роки порівнювали з Бобом Діланом і Нілом Янгом, прославився в 1970-ті роки з групою The Heartbreakers. У 2002 році в Залі слави рок-н-ролу з’явилася його іменна зірка. Серед його відомих хітів – American girl, Don't come around here no more, and I won't back down.

Минулого тижня Том Петті завершив концертний тур, присвячений 40-річчю групи Heartbreakers.