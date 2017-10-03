Колишній пакистанський прем’єр переобраний керівником владної партії

Колишній прем’єр-міністр Пакистану Наваз Шаріф 3 жовтня переобраний на посаду голови владної партії, попри його звільнення з посади рішенням Верховного суду. Він знову очолив партію «Пакистанська мусульманська ліга – Наваз» після того, як минулого тижня парламент дозволив усунутим за рішенням суду високопосадовцям очолювати партійні офіси.

Верховний суд усунув Шаріфа з посади в липні через приховування фінансових активів, сам політик заперечує будь-які правопорушення. Шаріф зараз є відповідачем у антикорупційному суді.

Опозиційні партії заявили, що оскаржуватимуть рішення парламенту в суді. Опоненти влади вважають, що це рішення ухвалене спеціально, щоб дозволити Шарифу залишатися на посаді голови партії.

Антикорупційний суд у Пакистані 2 жовтня відклав оголошення обвинувачення у справі про корупцію колишньому прем’єр-міністру країни Навазу Шаріфу на сім днів після того, як його діти, що є співвідповідачами у справі, не з’явилися в суд. Суд в Ісламабаді визначив датою оголошення обвинувальних висновків 9 жовтня для Шаріфа, двох його синів, дочки і зятя.

Адвокат Шаріфа повідомив, що діти його підзахисного перебувають в Лондоні з матір’ю, яка лікує рак горла. Сам Шаріф був присутній в суді.