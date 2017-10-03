ГПУ: 5 жовтня суд розгляне клопотання про нове розслідування щодо Януковича

Прокурори подали клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного екс-президента України Віктора Януковича у ще одній справі. Судовий розгляд клопотання призначений на 5 жовтня, повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, за результатами здійсненого в ГПУ досудового розслідування Януковича підозрюють в «організації перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів, з метою перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, що призвело до масових жертв серед мітингувальників, тобто до настання тяжких наслідків, організації умисних вбивств та замахів на умисні вбивства учасників масових акцій протесту в центральній частині Києва у період з 18.02.2014 по 20.02.2014 та терористичного акту 20.02.2014 на вулиці Інститутській у Києві».

Сарган у своєму повідомленні у вказує перелік статей Кримінального кодексу, які фігурують у розслідуванні.

Українські суди вже розглядають кримінальне провадження, в якому Януковича обвинувачують у державній зраді. Оболонський районний суд Києва оголосив перерву до 5 жовтня у розгляді цієї справи.

Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

Екс-президент України, що втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.