Активісти вимагають визнати побиття учасниць «Фестивалю рівності» у Запоріжжі злочином на ґрунті ненависті

У Запоріжжі активісти розпочали збір підписів під зверненням до Генпрокуратури, керівництва МВС та Нацполіції з вимогою визнати напад та побиття учасниць «Фестивалю рівності» в Запоріжжі 30 жовтня злочином на ґрунті ненависті. Про це повідомили організатори фестивалю. Наразі звернення вже підтримало 5 громадських організацій Запоріжжя.

«Згідно з тим, що написано в статті 151-й (Кримінального кодексу України – ред.),злочини на ґрунті ненависті – це будь-які дії, спрямовані, проти людини, пов’язані саме з її або віросповіданням, або національністю, або іншими якимось ознаками, але викликані ненавистю через певні ознаки, які несе певна людина. Тобто сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність також підпадає під ці злочини. Ми ставимо також на меті виявлення організаторів цих безладів, бо існує безліч інформації про те, що деякі люди бачили автобус на автовокзалі перед цим («Лофт Млин», де проходив «Фестиваль рівності», розташований поряд з центральним автовокзалом Запоріжжя), і взагалі ця акція протестна має такий характер, що, найімовірніше, людей туди звозили організовано», – розповіла співорганізаторка «Фестивалю рівності» Яна Сасіна.

Нападу невідомих молодиків у балаклавах зазнали 4 учасники заходу. До двох дівчат, які йшли на фестиваль, підійшли кілька людей із натовпу і стали їх бити. Згодом учасниць фестивалю було шпиталізовано.

«Дівчата одразу написали заяву, що було скоєно на них напад. Наразі відбувається досудове розслідування. І вони пройшли медично-судову експертизу, чекаємо на її результати. У однієї дівчини діагностовано струс мозку, в іншої – перелом кісток носа і численні забиття. Їх били ногами. Почуваються вони погано, і поганий їхній психологічний стан», – розповіла координаторка «Фестивалю рівності» в Запоріжжі Світлана Малишева.

Також організатори фестивалю заявляють, що невідомі скоїли напад ще на двох учасниць заходу, які йшли до місця проведення події, але дістатися туди вони не змогли, тому про напад на них активістам стало відомо лише згодом.

Представник управління внутрішньої політики Запорізької міськради повідомив, що мерія жодних заявок на проведення масових акцій 30 жовтня біля «Лофт Млина», де ввечері того дня мав проходити «Фестиваль рівності», не отримувала.

30 жовтня поліцією за фактом сутички між невідомими та учасниками «Фестивалю рівності» порушене кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство). До відділення поліції доставлено 17 осіб.

За даними правоохоронців, близько 60 учасників фестивалю зібралися в одному з приміщень для проведення семінару, туди ж прийшли близько 150 радикально налаштованих молодих людей у масках, які намагалися перешкоджати проведенню заходу. До двох дівчат, які йшли на фестиваль, підійшли кілька людей з натовпу і стали їх бити. В цей час інші представники натовпу скористалися газовими балончиками, петардами і фальшфеєрами. Внаслідок сутички дівчат з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні. Частина з затриманих поліцією є неповнолітніми.