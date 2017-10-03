Верховна Рада ухвалила закон, що уможливлює судову реформу

Верховна Рада України 3 жовтня ухвалила президентський закон про внесення змін до Господарського і Цивільного процесуальних кодексів України, Кодексу адміністративного судочинства та інших законодавчих актів (№6232). За це рішення, яке запускає судову реформу, проголосували 234 народних депутати із 358, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом встановлюється, що в судах, Вищій раді правосуддя, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, Державній судовій адміністрації України, їх органах та підрозділах функціонує Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система. Вона, зокрема, забезпечує обмін документами в електронній формі між судами, між судом та учасниками судового процесу, між учасниками судового процесу, а також фіксування судового процесу і участь учасників судового процесу у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

До законопроекту було подано понад 4 тисячі поправок, більшість із яких були відхилені Верховною Радою. Як заявив голова парламенту Андрій Парубій, таких масштабних законопроектів ще не було в історії українського парламенту. Робота над ним у сесійній залі тривала понад місяць.