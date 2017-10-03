В Одесі через пожежу в таборі «Вікторія» прокурори повідомили про підозру колишній заступниці мера

Прокуратура Одеської області 3 жовтня повідомила про підозру колишній заступниці міського голови Одеси Зінаїді Цвірінько. Про це написала у Facebook речниця генерального прокурора Лариса Сарган.

Через загибель трьох дітей у пожежі в дитячому оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія» розслідування триває за фактом службової недбалості посадових осіб органів місцевого самоврядування та ДСНС в Одеській області. Їм інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України («Службова недбалість»).

За даними слідства, Зінаїда Цвірінько, «будучи обізнаною про порушення правил пожежної безпеки у вищезазначеному закладі, не вжила заходів щодо укладення договорів на обслуговування високотехнологічних сучасних систем пожежогасіння, а також сприяла заселенню дітей до оздоровчо-спортивного комплексу, який фактично не був готовий до експлуатації».

Проводяться обшуки та вирішується питання про обрання запобіжного заходу, інформують у прокуратурі.

Зінаїда Цвірінько була звільнена з посади заступниці міського голови 19 вересня.

Апеляційний суд Одеської області 28 вересня звільнив з-під варти на поруки народним депутатам Мустафі Найєму і Григорію Шверку вихователя дитячого табору «Вікторія» Надію Янчик, яка була відповідальною за пожежну безпеку. Перед тим Київський районний суд Одеси 19 вересня арештуав жінку строком на 60 днів без права внесення застави.

В Одесі 16 вересня загорівся один із корпусів дитячого табору «Вікторія». На той момент у таборі перебували понад 40 дітей, троє з них загинули.

За попередніми висновками, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки. За фактом пожежі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 270 ККУ «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки». Силовики повідомили про підозру директору дитячого табору, а також співробітниці табору, яка за функціональними обов’язками мала відповідати за пожежну безпеку в закладі. Директора табору суд арештував на два місяці без права внесення застави.