США стурбовані засудженням Ільмі Умерова в окупованому Криму – Держдепартамент

Сполучені Штати глибоко стурбовані засудженням та дворічним тюремним ув'язненням кримськотатарського лідера Ільмі Умерова в окупованому Росією Криму. Про це йдеться в поширеному 3 жовтня повідомленні Держдепартаменту.

«Він був засуджений за свою опозицію спробі російської анексії Криму і отримав жорсткіший вирок, ніж просив російський окупаційний прокурор. Це поєднується з попередньою несправедливістю в справі, включно з його ув’язненням на кілька тижнів карального психіатричного лікування в 2016 році. Ми закликаємо російську окупаційну владу негайно звільнити Умерова і скасувати його засудження», – заявляє зовнішньополітичне відомство США.

Держдепартамент також нагадав про свою позицію, що «Крим залишається невід'ємною частиною України, і Сполучені Штати залишаються незмінними у підтримці територіальної цілісності та суверенітету України».

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров 2 жовтня повідомив, що отримав повний письмовий текст вироку, який виніс йому підконтрольний Москві суд на окупованому півострові.

27 вересня підконтрольний Москві Сімферопольський районний суд призначив Умерову покарання у вигляді двох років позбавлення волі в колонії-поселенні. Це специфічний російський різновид покарання, таких закладів не існує в окупованому українському Криму. Також Ільмі Умерову заборонили два роки займатися публічною діяльністю, зокрема й виступами в засобах інформації і телекомунікаційних мережах, включно з інтернетом.

Умерова звинувачували за статтею про «публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії, вчинені з використанням засобів масової інформації», Кримінального кодексу Росії, який Москва, всупереч міжнародним нормам, насаджує на окупованій частині території України, у Криму. Умеров називає кримінальну справу проти нього політично мотивованою.

Сам Ільмі Умеров іще під час процесу заявляв, що вважає суд над ним замовним, а його результат вирішеним заздалегідь.

2016 року в окупованому Криму слідчі Федеральної служби безпеки Росії порушили проти Ільмі Умерова кримінальну справу за статтею про екстремізм. Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, тримання у психіатричній лікарні для проведення примусової судово-психіатричної експертизи відомого учасника національно-визвольного руху кримських татар, заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова викликало значний громадський і міжнародний резонанс.

Сам Умеров не приховує, що не визнає заявленого Москвою «російського статусу» окупованого Криму, що, попри окупацію, є частиною України відповідно до міжнародного права, пріоритет якого мала б визнавати Росія. Його позиція, каже Умеров, не є «закликом до порушення територіальної цілісності Росії», бо до російської території Крим не належить, і так само не йдеться ні про яке «відокремлення» від Росії півострова, що й так не є її частиною.