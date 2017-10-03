Ільмі Умеров отримав текст вироку російського суду: «позицію і думку не змінюємо»

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров повідомив, що отримав повний письмовий текст вироку, який виніс йому підконтрольний Москві суд на окупованому півострові.

Описуючи 2 жовтня у фейсбуці свої враження від нього, Умеров так виклав суть вироку: «Все, що сфабриковано звинуваченням, – не ставиться під сумнів. Усе, що представлено захистом, – не заслуговує на увагу. Ті, хто не знає кримськотатарської мови, – почули заклик, а суддя, у свою чергу, їх «почув». Носії кримськотатарської мови – заклик заперечують, суддя вважає це суб’єктивною думкою. Звинувачення, що розсипалося в усіх на очах, так званий суддя Кулішов зібрав по крупинках. Така реальність сьогоднішнього Криму. Продовжуємо жити. Позицію і думку не змінюємо».

Свій допис Умеров підписав: «Бахчисарай. Крим. Україна».

Він також оприлюднив копію повного тексту вироку, що був винесений 27 вересня, але ще не набув чинності: Умеров і його захист заявляли, що мають намір оскаржити його. Адвокат Едем Семедляєв уже подав коротке оскарження цього вироку, захист Ільмі Умерова підготує розширене оскарження після вивчення цього тексту.

27 вересня підконтрольний Москві Сімферопольський районний суд призначив Умерову покарання у вигляді двох років позбавлення волі в колонії-поселенні. Це специфічний російський різновид покарання, таких закладів не існує в окупованому українському Криму. Також Ільмі Умерову заборонили два роки займатися публічною діяльністю, зокрема й виступами в засобах інформації і телекомунікаційних мережах, включно з інтернетом. При цьому підконтрольна тій же Москві прокуратура просила для Умерова про умовний, а не реальний термін.

Свідчення свідків захисту, мовиться у вироку, російський суд у Криму визнав такими, що «мають суб’єктивний характер» або взагалі «не мають значення для встановлення обставин, що мають бути доведені у кримінальній справі».

Аргументи захисту про процесуальні порушення і в перебігу порушення кримінальної справи, і під час попереднього розслідування суд назвав такими, що «не знаходять об’єктивного підтвердження».

Прихильники Умерова і правозахисники вже звертали увагу, що вирок у два роки позбавлення волі 60-річній людині, яка потерпає від хвороби Паркінсона, що прогресує, гіпертонії і цукрового діабету в умовах російської пенітенціарної системи дорівнює «смертному вирокові», бо означає позбавлення Умерова «елементарної медичної допомоги і сприяння рідних».

Умерова звинувачували за статтею про «публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії, вчинені з використанням засобів масової інформації», Кримінального кодексу Росії, який Москва, всупереч міжнародним нормам, насаджує на окупованій частині території України, у Криму. Умеров називає кримінальну справу проти нього політично мотивованою.

Сам Ільмі Умеров іще під час процесу заявляв, що вважає суд над ним замовним, а його результат вирішеним заздалегідь. Він наголошував, що слідство здійснило підміну понять, коли подало лінгвістичну експертизу не самого його виступу кримськотатарською мовою, а його перекладу російською, який у документах суду назвали «стенограмою». При цьому перекладач додавав слова, яких Умеров не вимовляв, – навіть назви міст і прізвища, яких не було в первісному тексті його виступу на кримськотатарському телеканалі ATR 19 березня 2016 року, через який його судили. Такий неточний переклад, зокрема, дав можливість звинуваченню трактувати промову Умерова як заклик, а не як висловлення його думки.

Дочка Ільмі Умерова Айше після отримання тексту вироку 2 жовтня звернула увагу, що з нього зникло ключове слово з російськомовного викладу слів Умерова, промовлених кримськотатарською, яке було в обвинувальному вироку і «на якому було збудоване все сфабриковане обвинувачення», – що, мовляв, «треба» змусити Росію вийти з Криму.

«Ми стільки доводили в суді, що цього слова батько не промовляв, що його дописали в одному випадку перекладач, в іншому експерт, але суд не враховував усі ці докази. Якщо ж тепер суд підтверджує у своєму документі, що цього слова немає, то на чому ґрунтується тоді обвинувальний вирок?» – написала вона у фейсбуці, опублікувавши обидва тексти – обвинувального висновку і вироку.

2016 року в окупованому Криму слідчі Федеральної служби безпеки Росії порушили проти Ільмі Умерова кримінальну справу за статтею про екстремізм. Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, тримання у психіатричній лікарні для проведення примусової судово-психіатричної експертизи відомого учасника національно-визвольного руху кримських татар, заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова викликало значний громадський і міжнародний резонанс.

Сам Умеров не приховує, що не визнає заявленого Москвою «російського статусу» окупованого Криму, що, попри окупацію, є частиною України відповідно до міжнародного права, пріоритет якого мала б визнавати Росія. Його позиція, каже Умеров, не є «закликом до порушення територіальної цілісності Росії», бо до російської території Крим не належить, і так само не йдеться ні про яке «відокремлення» від Росії півострова, що й так не є її частиною.