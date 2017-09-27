Чубаров: суд у Криму «засудив Ільмі Умерова до смерті»

Підконтрольний Росії Сімферопольський районний суд, засудивши одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова до двох років колонії-поселення, «засудив його до смерті», заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«По суті, окупаційний російський суд засудив Ільмі Умерова до смерті, оскільки поміщення в колонію людини, яка страждає хворобою Паркінсона в прогресуючій формі, гіпертонією і цукровим діабетом, означає ні що інше, як позбавлення людини елементарної медичної допомоги та сприяння рідних», – йдеться в заяві Чубарова, опублікованій у Facebook 27 вересня.

Він наголосив, що оголошене судом анексованого Криму рішення щодо Ільмі Умерова «є ще одним свідченням посилення репресій проти кримськотатарського народу, здійснюваних російською окупаційною владою Криму».

«Міжнародній спільноті та її інституціям наданий вибір – запобігти вбивству Ільмі Умерова чи обмежитися черговою заявою з висловленням «глибокої» занепокоєності», – додав Чубаров.

Підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд 27 вересня засудив Умерова до двох років колонії поселення. Також йому заборонено два роки займатися публічною діяльністю і виступати в ЗМІ. При цьому прокурор просив для Умерова умовного позбавлення волі на 3,6 року з випробувальним терміном на три роки і забороною на три роки займатися публічною і викладацькою діяльністю.

Колонія-поселення – різновид пенітенціарних установ у Росії, в яких відбувають покарання засуджені до позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності, а також особи, що вперше вчинили злочини невеликої або середньої тяжкості. Такі установи, в основному, розташовані в лісових північних і східних регіонах Росії.

У 2016 році слідчі ФСБ Росії порушили проти Ільмі Умерова кримінальну справу, звинувативши його у публічних закликах до сепаратизму.

Ільмі Умеров називав порушену проти нього кримінальну справу політично мотивованою.