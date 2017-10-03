Муженко пропонує замінити воєнізовану охорону арсеналів батальйонами охорони та забезпечення

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко пропонує замінити воєнізовану охорону, яку залучають до охорони арсеналів, батальйонами охорони та забезпечення. Про це повідомляє сайт міністерства оборони України.

«Ми готуємо пропозиції щодо заміни ВОХР батальйонами охорони та забезпечення, до складу яких входитимуть і підрозділи охорони, і такелажні підрозділи та підрозділи механізації. Це, безумовно, приведе до збільшення загальної чисельності Збройних сил. У зв'язку з цим ми готуємо пропозиції до закону України «Про чисельність ЗСУ», – розповів Муженко 3 жовтня в Національному університеті оборони України імені Черняховського.

Вибухи на арсеналах, складах біля Сватового, Волновахи, Балаклії, Маріуполя, Калинівки начальник Генерального штабу вважає «нічим іншим, як результатом спеціальної операції». «Не маючи можливості досягти своїх цілей на сході України військовим шляхом, противник переносить основні зусилля углиб нашої країни. При цьому їхнім пріоритетним завданням, очевидно, є знищення саме тих засобів ураження, виробництво яких в Україні не здійснюється, а закупівля є неможливою», – відзначив Муженко.

Пожежа і вибухи на складах боєприпасів біля Калинівки почалися ввечері 26 вересня. Через це з Калинівки і прилеглих сіл евакуювали понад 30 тисяч людей, були травмовані дві людини, яких госпіталізували до медичних закладів. Пожежу цього разу, на відміну від попередніх таких інцидентів, швидко локалізували і погасили, і вже на вечір 28 вересня майже всі евакуйовані змогли повернутися додому.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в ГПУ не виключають можливості диверсії як причини пожежі і вибухів боєприпасів на арсеналі, зокрема, можливості того, що там був закладений детонатор.

Військова прокуратура Центрального регіону України розслідує справу про вибухи за статтею «диверсія».