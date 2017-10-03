МЗС України вимагає від Росії скасувати військовий призов в окупованому Криму

Міністерство закордонних справ України вимагає від Російської Федерації скасувати призов на військову службу в окупованому Криму. Про це йдеться у заяві, поширеній 3 жовтня на сайті українського зовнішньополітичного відомства.

«Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест з приводу наміру Російської Федерації провести призов на військову службу на тимчасово окупованій території АР Крим і у місті Севастополь (Україна)», – заявляють українські дипломати.

У відомстві вкотре наголосили, що Генеральна асамблея ООН у резолюції A/RES/71/205 від 19 грудня 2016 року «Ситуація з правами людини у Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)» підтвердила факт незаконної окупації Криму і Севастополя з боку Росії та закликала її виконати свої зобов’язання згідно з міжнародним гуманітарним правом, міжнародними механізмами захисту прав людини, іншими договірно-правовими інструментами, стороною яких вона є.

«Звертаємо увагу, що, згідно з міжнародним гуманітарним правом, державі-окупанту забороняється примушувати осіб, котрі перебувають під захистом, служити в її збройних або допоміжних силах, так само, як і забороняється чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії», – заявили в МЗС.

У тематичній доповіді Управління верховного комісара ООН з прав людини «Ситуація з правами людини у тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)», опублікованій 25 вересня 2017 року, зафіксовані факти переслідувань окупаційною російською владою жителів Криму за відмову служити у російській армії.

В анексованому Криму на військову службу до російської армії призвуть понад 2 тисячі громадян, повідомило 2 жовтня міністерство оборони Росії.

Кримська правозахисна група звернулася до жителів Криму з проханням повідомляти про факти призову на строкову службу в російську армію з території анексованого півострова.

Після анексії Криму російська влада четвертий рік поспіль продовжує набір кримчан до лав своєї армії. Пропагандою служби в Збройних силах Росії супроводжуються багато масових заходів на півострові. Кримчан на вулицях запрошують на службу до російської армії всупереч міжнародному законодавству і рішенням Генасамблеї ООН, які це забороняють.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон про це. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».