Суд в Іспанії погодився на екстрадицію до США хакера з Росії

В Іспанії один із найвищих судів країни схвалив екстрадицію до США громадянина Росії, якого там звинувачують у створення масової мережі комп’ютерних «ботів», що протягом багатьох років розсилали мільйони спам-листів.

Як вирішив Національний суд Іспанії – спеціальний суд, що, зокрема, розглядає запити про екстрадицію, – росіянин Петро Левашов має постати перед судом у США, де правоохоронці назвали його одним із найсумнозвісніших злочинців-спамерів.

За повідомленнями, він має право оскаржити це рішення протягом трьох днів.

Ця судова ухвала стала ударом для Росії, яка останнім часом намагалася й намагається в цілій низці судів у Європі домогтися зупинення видачі до США кількох громадян країни, що їх Вашингтон звинувачує в хакерстві чи інших різновидах кіберзлочинності, і принаймні домогтися повернення їх до самої Росії, де їх обіцяють судити за їхні дії.

37-річного Левашова затримали в Барселоні на запит США, коли той приїхав туди відпочивати з родиною. У США його обвинувачують у шахрайстві, викраденні особистих даних, що потягнуло тяжкі наслідки, та в інших злочинах.

Росія вже не раз скаржилася на затримання її громадян за кордоном на запити США, звинувачуючи Вашингтон у «викраденнях» цих людей.

Наразі в суді у Греції розглядається запит США про екстрадицію громадянина Росії Олександра Винника, якого Вашингтон звинувачує у створенні схеми відмивання коштів на суму в 4 мільярди доларів із використанням віртуальної валюти біткойна. На рішення суду чекають 4 жовтня.

У Чехії росіянин Євген Нікулін чекає на рішення чеських посадовців Міністерства юстиції про те, чи видадуть його США, чи до Росії для суду за схожими звинуваченнями, пов’язаними з комп’ютерними злочинами.

Іще один росіянин Роман Селезньов, який уже перебуває під судом у США, визнав себе винним в участі у схемі кіберкрадіжок, за якою, за даними американських правоохоронців, завдяки здобутій інформацію про кредитні картки було викрадено 50 мільйонів доларів. Його затримали, коли він намагався в’їхати на Мальдиви для відпочинку, 2014 року.

США почали особливо активно переслідувати підозрюваних хакерів та інших кіберзлочинців із Росії й інших країн кілька років тому. Спецслужби США пов’язують декого з них із політично мотивованою кіберзлочинністю, можливо, здійснюваною на вказівку спецслужб Росії.