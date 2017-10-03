Росія таки збільшила присутність в СММ ОБСЄ – Ірина Геращенко

Перший заступник голови Верховної Ради України, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко (фракція «Блок Петра Порошенка») заявила, що кількість громадян країни-агресора Росії у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні таки зросла.

За її словами, на початку роботи місії росіян у ній було 20, а на початок 2017 року стало 39 – майже вдвічі більше.

Коментуючи відповідь місії на її первісну заяву, що число росіян у ній подвоїлося «з початку року», Геращенко звернула увагу, що 35 нинішніх її працівників із Росії – теж «не 20».

Вона також нагадала, що в місії зросла присутність лояльних до Москви країн – тих, які голосували проти української резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо порушення Росією прав людини у Криму. «Наприклад, за цей час у місії в 8 разів виросла присутність білорусів (а це ж союзна з Росією держава), з 1 до 8 представників. І коли представництво збільшується з 1 до 8, це означає, що воно виросло в 8 разів. Так само з 1 до 9 збільшилося представництво Сербії. На січень у місії також 16 представників Киргизстану, 12 представників інших країн СНД», – написала Геращенко у фейсбуці.

При цьому вона додала: «Ми і надалі дуже чітко будемо моніторити склад місії і виступати за те, щоб там були дійсно незалежні спостерігачі. Пишу максимально дипломатично. Вже сьогодні разом із колегами-депутатами ми готуємо запит до ОБСЄ з проханням надати офіційну інформацію по роках і місяцях, як змінювалася динаміка присутності представників тих чи інших країн у місії, в першу чергу Росії. Бо іноді цією інформацією не володіють навіть наші дипломати».

Як пояснила Геращенко, російські представники є в місії через те, що в разі вимоги не допускати їх Росія заблокувала б цю місію в ОБСЄ, де рішення ухвалюються тільки повним консенсусом.

Попереднього дня, 2 жовтня, у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні спростували твердження Ірини Геращенко, ніби в цій місії за останній рік удвічі зросла кількість представників Росії. За повідомленням місії, кількість росіян у ній саме за останній рік, навпаки, зменшилася. «Спостерігачі СММ ОБСЄ набираються з усіх 44 країн-членів Організації з безпеки і співпраці в Європі, однією з яких є й Росія, яка надає 35 спостерігачів (рік тому було 39)», – заявили в місії.

Попереднього дня, 1 жовтня, Геращенко в телепрограмі «ТСН. Тиждень» на телеканалі «1+1», зокрема, заявила: «Питання в тому, що дуже часто в місії є представники тих країн, які мають особливі сентименти до Москви, і іноді вони не помічають очевидних обстрілів. За останній рік, до речі, в СММ ОБСЄ вдвічі зросла присутність росіян, у кілька разів зросла присутність сербів, білорусів. Ми хочемо сказати, що дуже важливо, щоб усі, хто працює в СММ ОБСЄ, були неупередженими і беззастережно ставилися до виконання своїх обов’язків».

СММ ОБСЄ працює на всій території України, хоча найбільше уваги приділяє зоні гібридної агресії Росії на частині сходу України. При цьому Росія не допускає місію до окупованого нею українського Криму, хоча робота там як на частині української території передбачена мандатом місії, також місії часто чинять перешкоди підтримувані Росією бойовики на частині Донбасу; в окремих випадках джерелом перешкод стають там і українські війська.

При цьому обидві сторони протистояння на частині Донбасу час від часу звинувачують місію в необ’єктивності і у прихильності до протилежної сторони.