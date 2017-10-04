Бойовики минулої доби стріляли 22 рази, поранений 1 український військовий – штаб

Упродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі 22 рази обстрілювали позиції ЗСУ, в результаті обстрілів, зокрема в районі Трьохізбенки, один український військовослужбовець зазнав поранення. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, основна активність бойовиків наприкінці минулої доби була сконцентрована на приморському напрямку.

«Ввечері бойовики упродовж години обстрілювали наші позиції поблизу Широкина з переносної реактивної пускової установки «Град «Партизан», гранатометів та великокаліберного кулемета. Пізніше, неподалік цього ж селища ворог застосував вже 82-міліметровий міномет. А починаючи з 18-ї і упродовж двох годин противник вів вогонь по опорному пункту української армії поблизу Талаківки з реактивної системи залпового вогню «Град». Тут бойовики випустили 38 реактивних снарядів», – повідомили у штабі.

Під вогонь бойовиків також потрапили території біля Водяного, Авдіївки, Невельського, шахти Бутівка, Зайцевого, Майорська.

Бойовики з угруповання «ДНР» заявили, що не використовували «Гради» під час обстрілів, звинувативши українську сторону в обстрілах біля Ясинуватої. На сайтах угруповань «ЛНР» повідомляється, що військові ЗСУ 9 разів обстрілювали захоплені луганськими бойовиками території.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.