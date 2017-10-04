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04 Жовтень 2017, Київ 19:09
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На Донбасі не заморожений конфлікт, там триває війна – Лисенко

На Донбасі не заморожений конфлікт, там триває війна – Лисенко
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Півтора місяця триває так зване «шкільне» припинення вогню на Донбасі. «Дотримуючись» укотре цього перемир’я, російські гібридні сили протягом минулої доби 22 рази обстрілювали позиції ЗСУ. Як наслідок, у районі Трьохізбенки один український військовослужбовець зазнав поранення. Натомість на сайтах угруповання «ЛНР» стверджується, що військові ЗСУ 9 разів обстрілювали території, які нині контролюють луганські бойовики. Про ситуацію на фронті у програмі «Ваша Свобода» говорили Мар’ян Кушнір, кореспондент Радіо Свобода в зоні АТО; Андрій Лисенко, речник Міноборони України з питань АТО; Віталій Дейнега, голова фонду «Повернись живим»; Олександр Гольц, російський військовий експерт

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