Лідери Болгарії, Греції та Румунії підтримують членство Сербії в ЄС

Прем’єр-міністри Болгарії, Греції та Румунії заявили, що підтримують Сербію у її прагненні приєднатися до Європейського союзу. На їхню думку, цей крок допоможе гарантувати мир і безпеку в регіоні.

«Всі ми знаємо, що природне місце Сербії – в Європейському союзі», – сказав прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов після зустрічі 3 жовтня у місті Варна.

Прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас, румунський прем’єр Міхай Тудосе і президент Сербії Александр Вучич також були присутні на переговорах, основна увага яких була зосереджена на спільних інфраструктурних проектах, економічній та енергетичній співпраці та питаннях безпеки.

Борисов сказав, що три балканських члени ЄС працюватимуть над тим, щоб прискорити процес вступу Сербії в ЄС.

Сербія, поряд з Чорногорією – найбільш близька до вступу в Євросоюз західно-балканська країна, що ініціювала переговори з Брюсселем в 2014 році.

Сербський лідер Александр Вучич з одного боку пропагує вступ до ЄС, а з іншого прагнне підтримувати хороші відносини з традиційним союзником Росією.