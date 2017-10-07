Кафе у Белграді, яке має назву російського футбольного клубу «Зеніт», на своєму даху гордо тримає портрет російського президента Володимира Путіна разом із вітанням до його дня народження. Інтер’єр кафе також має багато мотивів із російської історії та культури. Всі клієнти цього кафе поважають Росію і традиційну дружбу двох слов’янських народів – сербського й російського. Вони впевнені у своїй любові до найбільшої європейської країни, і кожен з них має свою причину. (Відео Балканської редакції Радіо Свобода)