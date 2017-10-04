Півтисячі кримчан служитимуть Росії за межами окупованого півострова – військовий комісар Єрмілов

Близько 500 призовників з анексованого Криму вирушать на військову службу до сусідньої Росії, повідомив 4 жовтня на прес-конференції в Сімферополі підконтрольний Кремлю військовий комісар Криму Олег Єрмілов.

«Зараз ми відправимо близько 500 чоловік, які служитимуть у різних військах», – передає слова комісара інформагенція «Кримфінформ».

Відправка призовників, які служитимуть за межами анексованого півострова, відбудеться після 10 листопада, повідомили у військовому комісаріаті.

2 жовтня сайт Міністерства оборони Росії повідомив, що в анексованому Криму на військову службу до російської армії призвуть понад 2 тисячі громадян. У тому повідомленні йшлося, що призовники «будуть виконувати військовий обов’язок на кораблях і в підрозділах берегових військ Чорноморського флоту» і не йшлося про відправку цих юнаків за межі окупованого півострова.

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії скасувати призов на російську військову службу в окупованому Криму. Про це йдеться у заяві, поширеній 3 жовтня на сайті українського зовнішньополітичного відомства.

У доповіді Управління верховного комісара ООН з прав людини «Ситуація з правами людини у тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)», опублікованій 25 вересня 2017 року, зафіксовані факти переслідувань окупаційною російською владою жителів Криму за відмову служити у російській армії.

Кримська правозахисна група звернулася до жителів Криму з проханням повідомляти про факти призову на строкову службу в російську армію з території анексованого півострова.

Після анексії Криму російська влада четвертий рік поспіль продовжує набір кримчан до лав своєї армії. Пропагандою служби в Збройних силах Росії супроводжуються багато масових заходів на півострові. Кримчан на вулицях запрошують на службу до російської армії всупереч міжнародному законодавству і рішенням Генасамблеї ООН, які це забороняють.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон про це. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».